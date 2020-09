Esclusiva: l’Atalanta non molla Lasagna, possibile nuova offerta (Di martedì 1 settembre 2020) Kevin Lasagna resta un obiettivo concreto dell’Atalanta. E il club di Percassi non ha intenzione di mollare. E’ vero che la richiesta è di 25 milioni più bonus, l’Udinese ha voglia di trattenere l’attaccante, ma di sicuro partendo da una base di 20 milioni l’Atalanta ha dimostrato un forte interesse. E non è escluso che possa migliorare la proposta con una nuova offerta. Foto: twitter Udinese L'articolo Esclusiva: l’Atalanta non molla Lasagna, possibile nuova offerta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

