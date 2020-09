Esclusiva: Borini, il Genoa ci sta riprovando. Tra il sondaggio Parma e l’Hellas (Di martedì 1 settembre 2020) L’Hellas aveva offerto un contratto importante a Fabio Borini che la scorsa estate aveva deciso di legarsi soltanto fino a giugno. Nulla escludiamo fino al momento delle decisioni definitive, ma siamo a settembre e Borini non ha ancora dato una risposta all’Hellas, significa che sta pensando ad altre soluzioni. In Italia ci sta riprovando con una certa continuità il Genoa che era quasi sicuro di prenderlo a gennaio. C’è stato un sondaggio del Parma e non mancano le proposte dall’estero, per il momento in stand-by. Foto: twitter Hellas L'articolo Esclusiva: Borini, il Genoa ci sta riprovando. Tra il sondaggio Parma e l’Hellas proviene da ... Leggi su alfredopedulla

