Esame per avvocati, a Napoli lo ha superato solo il 30% degli aspiranti (Di martedì 1 settembre 2020) “Benché sia considerata una delle più nobili e rispettabili professioni al mondo, dotata di fascino, carisma e altissimo valore sociale, quella di avvocato ha ricevuto ieri una delle batoste più dure”. Cosi’, Claudia Majolo, presidente di Unione praticanti avvocati (Upavv), commenta gli esiti dell’Esame sostenuto a dicembre dagli aspiranti avvocati superato soltanto dal 30% dei candidati. “L’esito delle correzioni e’ davvero impressionante – dice ancora Majolo – oltremodo scandaloso. Oggi, infatti, la Corte d’Appello di Napoli, l’unica a dover ancora comunicare i risultati ai propri iscritti, ha reso noti gli esiti. Benche’ non ci si aspettasse una percentuale altissima di ammessi agli orali, la ... Leggi su ildenaro

