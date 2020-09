Ercolano, settembre al MAV in sicurezza: continua l’iniziativa agostana (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiErcolano (Na) – continua, a settembre, l’iniziativa agostana “Il MAV in esclusiva per te”, per consentire ai gruppi organizzati la fruizione del museo nella più completa sicurezza. A pochi passi dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, come centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione, tra i più all’avanguardia in Italia, continua a stupire i visitatori, che, numerosi, hanno manifestato il loro gradimento, nel mese di agosto, alla magia tecnologica dell’ultima versione MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato ... Leggi su anteprima24

La XXV edizione del festival Pomigliano Jazz si apre domenica 6 settembre sul Vesuvio con un’anteprima d’eccezione: Lionel Loueke in concerto con special guest il sassofonista e compositore partenopeo ...

