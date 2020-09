Era Ludovica Olgiati de Il Collegio 1: oggi a 17 anni è bella e famosa [FOTO] (Di martedì 1 settembre 2020) È nata nel 2003 ma è già una star del web: ricordate Ludovica Olgiati del programma Il Collegio? Quando aveva partecipato alla prima edizione del docu-reality, Ludovica era ancora più giovane ed aveva conquistato immediatamente il pubblico. Una dote che le ha portato fortuna anche una volta fuori dal Collegio: oggi, infatti, a 17 anni la ragazza è una famosissima TikToker. Dalla sua ha la simpatia, uno spirito coinvolgente e un atteggiamento irriverente; non a caso, in molti ricorderanno che anche nel programma era stata “punita” per non aver superato l’ispezione dei sorveglianti. Allo stesso tempo era stata anche la “prima della settimana”, poiché, come ha ammesso lei stessa, da sempre vuole ... Leggi su velvetgossip

enpaonlus : Finito l’incubo di Ludovica. Sabato il suo cane Wiwi, in scalo tecnico a Helsinki proveniente dalla Cina, era stato… - Srlealdade : Era tipo Chiara e Ludovica - thelisasofar : @_ludovica_99 no è che è da quando ne ho 18 che ci provo, ma l’estate scorsa non era ancora attiva, più con il lock… - Emmapretti : RT @enpaonlus: Finito l’incubo di Ludovica. Sabato il suo cane Wiwi, in scalo tecnico a Helsinki proveniente dalla Cina, era stato sequestr… - kscarlett22_ : @dumurin @OnceUponATeddy @FabyMaves90 Comunque il vestito di Angela era orribile, forse il modello sarebbe stato ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Ludovica Ludovica Nasti, Lila nell'Amica Geniale ad Ischia per presentare “Fame” il corto girato da Giuseppe Alessio Nuzzo Il Dispari Quotidiano Intervista esclusiva a Ludovica Valli

Ludovica, in tuo post hai aperto il tuo cuore rivelando ai fan di non stare bene. Cosa ti ha spinto a condividere questa notizia? Ad oggi quali sono le tue condizioni? Hai fatto degli accertamenti? Io ...

Ludovica Martino: a Giffoni50 parla agli adolescenti

In sala per il Giffoni Film Festival, Ludovica Martino parla con i generator +13 e racconta la sua esperienza personale, nel mondo del cinema e come teenager. “Avverto un forte senso di responsabilità ...

Ludovica, in tuo post hai aperto il tuo cuore rivelando ai fan di non stare bene. Cosa ti ha spinto a condividere questa notizia? Ad oggi quali sono le tue condizioni? Hai fatto degli accertamenti? Io ...In sala per il Giffoni Film Festival, Ludovica Martino parla con i generator +13 e racconta la sua esperienza personale, nel mondo del cinema e come teenager. “Avverto un forte senso di responsabilità ...