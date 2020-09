Enel lancia con successo bond ibrido da 600 milioni (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Enel ha lanciato con successo sul mercato europeo un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido perpetuo denominato in euro e destinato ad investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni. L’operazione ha ricevuto richieste in esubero per più di sei volte l’offerta, per un ammontare superiore a 3,7 miliardi di euro. Inoltre, Enel ha annunciato il lancio di un’offerta volontaria non vincolante, per riacquistare, e successivamente cancellare, le proprie obbligazioni in scadenza a settembre 2076 e aventi un importo pari a 500 milioni di sterline, con prima reset date, corrispondente alla prima data per l’optional redemption, al 15 settembre 2021 e cedola pari a 6,625%. Il ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Enel lancia Enel lancia con successo bond ibrido da 600 milioni Teleborsa Enel lancia con successo bond ibrido da 600 milioni

(Teleborsa) - Enel ha lanciato con successo sul mercato europeo un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido perpetuo denominato in euro e destinato ad investitori istituzionali, ...

Record a 2 anni dell’euro zavorra Piazza Affari, chiudono male Enel e Telecom

Piazza Affari bagna il mese di settembre con un passo falso. L’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,20% a 19.595 punti. Piazza Affari era partita bene grazie alla sponda positiva arrivata dai dati cinesi, c ...

(Teleborsa) - Enel ha lanciato con successo sul mercato europeo un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido perpetuo denominato in euro e destinato ad investitori istituzionali, ...Piazza Affari bagna il mese di settembre con un passo falso. L’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,20% a 19.595 punti. Piazza Affari era partita bene grazie alla sponda positiva arrivata dai dati cinesi, c ...