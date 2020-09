Empoli, Maietta si ritira e diventa il nuovo team manager del club (Di martedì 1 settembre 2020) L’Empoli ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che Domenica Maietta è il nuovo team manager dopo l’addio al calcio giocato Domenica Maietta si ritira dal calcio giocato ed è il nuovo team manager dell’Empoli. Lo ha annunciato il club toscano attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco il comunicato della società: «Empoli FC comunica che Domenico Maietta entra a far parte dello staff dirigenziale azzurro e ricoprirà il ruolo di team manager. Maietta chiude la carriera da calciatore dopo oltre 20 anni, dove ha vestito le maglie di Triestina, ... Leggi su calcionews24

