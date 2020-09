Eliana Michelazzo furiosa sui social: “Non stavo morendo dissanguata, non ho preso l’ambulanza” (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) Eliana Michelazzo rientra nella cerchia di persone risultate positive al Covid di rientro dalle vacanze in Sardegna e ad annunciare la sua positività è stata lei stessa dai social. Successivamente, però, le sue condizioni di salute pare si fossero aggravate, al punto che la donna si è recata in ospedale presa dalla paura. In quel momento, in molti hanno parlato di lei dipingendo uno scenario alquanto devastate. Ad ogni modo, dopo un po’ di giorni, ci ha pensato direttamente lei ad intervenire per chiarire in modo esplicito la questione. Lo sfogo sui social di Eliana In queste ore, l’ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, ha dato luogo ad uno sfogo sui social a causa di alcuni rumors trapelati in questi ... Leggi su kontrokultura

