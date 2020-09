Elezioni regionali: ultimi sondaggi, Tecnè per Quarta Repubblica, centrodestra avanti 4-2, possibile 5-1 (Di martedì 1 settembre 2020) Il sondaggio realizzato da tecnè per Quarta Repubblica dà un risultato molto favorevole al centrodestra, ma peseranno gli indecisi Leggi su firenzepost

Ettore_Rosato : A #Napoli abbiamo presentato le nostre liste per le elezioni regionali. Parte una sfida che per noi va al di la del… - borghi_claudio : @valy_s @evaristobek279 @PatriziaRametta @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @Capezzone @simo6608 @PonytaEle… - ItaliaViva : All’Hotel Renaissance di Napoli, con @Ettore_Rosato, abbiamo presentato le liste di Italia Viva per le prossime ele… - cybereport : Nelle Marche il candidato di Fratelli d’Italia è avanti del 13%: al Pd non basterebbe neanche un patto col M5S (Leg… - mrmnft : Sondaggisti un tanto al Kilo: - Nando, quello che prima, aveva messo la Lega al 3% adesso si vuol rifare la CREDIBI… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Sondaggi Tecnè elezioni regionali 2020: Fitto supera Emiliano in Puglia next Elezioni regionali: ultimi sondaggi, Tecnè per Quarta Repubblica, centrodestra avanti 4-2, possibile 5-1

ROMA – Impazzano gli ultimi sondaggi, possibili ancora per poco prima del divieto pre-elezioni. II sondaggoi Tecnè per Quarta Repubblica sulle regionali del 20 e 21 settembre delinea un quadro chiaro: ...

Riapertura scuole, quali Regioni potrebbero rinviare: le date

Novità importanti per la riapertura delle scuole in vista del 14 settembre: tante Regioni potrebbe posticiparla dopo le elezioni regionali L’argomento principe delle ultime settimane in Italia riguar ...

ROMA – Impazzano gli ultimi sondaggi, possibili ancora per poco prima del divieto pre-elezioni. II sondaggoi Tecnè per Quarta Repubblica sulle regionali del 20 e 21 settembre delinea un quadro chiaro: ...Novità importanti per la riapertura delle scuole in vista del 14 settembre: tante Regioni potrebbe posticiparla dopo le elezioni regionali L’argomento principe delle ultime settimane in Italia riguar ...