Elezioni regionali, Renzi: “Chi vota Pd vota per l’alleanza strutturale col M5s” (Di martedì 1 settembre 2020) “Chi vota per Pd vota per alleanza strutturale Pd-M5s”. Queste le parole di Matteo Renzi, segretario di Italia viva, riguardo alle Elezioni regionali in programma il 20 e 21 di settembre, durante l’inaugurazione della sede del suo partito a Siena. “La tenuta del governo si misurerà da come spenderà i soldi dell’Europa”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio. L'articolo Elezioni regionali, Renzi: “Chi vota Pd vota per l’alleanza strutturale col M5s” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

