Elettra Lamborghini: "Senza mascherina a Gardaland, non rispetti le norme". Elettra sbotta: "Siete delle serpi" (Di martedì 1 settembre 2020) “Il virus vi ha trasformato in un covo di servi”. Elettra Lamborghini respinge le critiche al mittente. Gli utenti su Instagram si sono scagliati contro l’ereditiera, accusandola di non aver rispettato le norme anti-covid. Al centro del mirino alcune storie pubblicate sul suo profilo e registrate durante una giornata trascorsa a Gardaland per registrare un programma. “Che nessuno si permetta di dire niente. Ho avuto per tutto tempo la mascherina”, dice lei su Instagram, “A tutte le persone che lavorano nel programma hanno fatto il tampone e non ho fatto foto con nessun fan”. E ancora: “Mi sposo a brevissimo ed è nel mio interesse non avere contatti pericolosi con nessuno in questo periodo. Ormai sembra diventato il Grande ... Leggi su huffingtonpost

