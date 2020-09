Elettra Lamborghini risponde alle accuse il Covid vi ha trasformato in serpi (Di martedì 1 settembre 2020) Elettra Lamborghini è scatenata è ha deciso di rispondere alle accuse delle ultime ore, in questo periodo si trova a Gardaland per la registrazione di un programma televisivo, ma qualcuno ha deciso di attaccarla perché circondata da persone. Non è la prima volta che Elettra si trova al centro di una polemica simile: attorno a Ferragosto anche lei era stata presa di mira per essersi esibita in alcuni locali dove le distanze non veniva rispettate. Ora la Lamborghini si sfoga: “Che nessuno si permetta di dire niente. Sto registrando un programma: tutti i partecipanti e l’ntourage hanno fatto il tampone. Che nessuno fiati”. “Non permettetevi di parlare se non sapete le cose. Io ho già fatto tampone e sierologico e ... Leggi su people24.myblog

