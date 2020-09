Elettra Lamborghini, il matrimonio è il 6 settembre: “Tampone per tutti gli invitati alle nozze” (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo i rinvii causati dall’emergenza Covid, Elettra Lamborghini ha ufficializzato la data delle sue nozze con il dj Afrojack: il 6 settembre. Mancano pochi giorni quindi al grande evento e, visto l’aumento dei contagi in Italia, l’ereditiera ha deciso di prendere delle precauzioni affinché il virus non le rovini il matrimonio e su Instagram ha annunciato di aver chiesto a tutti gli invitati di sottoporsi al tampone. “Chiederò a tutti gli invitati al mio matrimonio di fare il tampone, massimo tre giorni prima dell’evento“, ha detto la cantante nelle sue Storie. “Di certo non sono contenta di chiedere agli invitati di fare il tampone, ma c’è mia ... Leggi su ilfattoquotidiano

