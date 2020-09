Eleonora Rocchini ufficializza la storia con Nunzio Moccia, Dalila Branzani sbotta: “Sta facendo la vittima” (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) Per mesi si è parlato della diatriba tra Eleonora Rocchini e la sua ex cognata a causa di Nunzio Moccia. Quest’ultimo era il fidanzato con Dalila, ma col tempo ha cominciato a nutrire un interesse per Eleonora. Tra i due è sbocciato l’amore e questo ha fatto infuriare la Branzani. Ad ogni modo, se in un primo momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha provato a negare la cosa, adesso è uscita allo scoperto. Su Instagram, infatti, sono presenti dei contenuti nei quali la coppia è felice e serena. A disturbare la loro quiete, però, ci ha pensato Dalila, che non ha potuto fare a meno di dire la sua. Il video di Eleonora Rocchini e Nunzio ... Leggi su kontrokultura

