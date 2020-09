Eleonora Daniele di nuovo in tv: il ritorno dopo la nascita di Carlotta (Di martedì 1 settembre 2020) Mancano pochi giorni al ritorno in tv di Eleonora Daniele e del suo programma di successo Storie italiane. La conduttrice si dice pronta ad affrontare questa nuova stagione televisiva, la prima da neo-mamma. E in un’intervista a DiPiù Tv ha rivelato come ha intenzione di organizzare la sua vita, divisa tra la figlia Carlotta e gli impegni in Rai. Eleonora Daniele pronta al ritorno in Rai Il 7 settembre è la data fissata per il ritorno su Rai1 di Storie Italiane. Ritorna dunque l’appuntamento della mattina degli italiani con Eleonora Daniele, confermata alla conduzione dopo il successo della scorsa edizione. Un’edizione, l’ultima, caratterizzata indubbiamente dalla ... Leggi su thesocialpost

lestirpatore : Continuano gli attacchi e le offese a Alberto Matano su tuttalativu. Il signor Dario S ha qualche problema con la R… - LaStampa : A UnoMattina Giandotti e Frittella, Eleonora Daniele per Storie italiane. Bortone nell’inedito Oggi è un altro gior… - Eleonora_Buffon : RT @infocamere: E' iniziato il viaggio, non privo di ostacoli, verso la #reteunica ? 'Per la svolta #digitale non basta la spinta del gover… - zazoomblog : Eleonora Daniele sta tornando: la conduttrice è pronta a ripartire - #Eleonora #Daniele #tornando: - zazoomblog : Flavio Insinna Antonella Clerici Milly Carlucci ed Eleonora Daniele pronti a tornare in Tv - #Flavio #Insinna… -