Editoria, l'Australia pronta a bloccare le notizie condivise su Facebook (Di martedì 1 settembre 2020) Il Parlamento Australiano imporrà ai social network di pagare per i contenuti Editoriali presi dai giornali, anche se pubblicati dagli utenti. Ma Zuckerberg non ci sta Leggi su repubblica

CorriereQ : Editoria, l’Australia pronta a bloccare le notizie condivise su Facebook - bruno_simili : Editoria, l'Australia pronta a bloccare le notizie condivise su Facebook - repubblica : RT @rep_tecno: Editoria, l'Australia pronta a bloccare le notizie condivise su Facebook - rep_tecno : Editoria, l'Australia pronta a bloccare le notizie condivise su Facebook -

Ultime Notizie dalla rete : Editoria Australia Editoria, l'Australia pronta a bloccare le notizie condivise su Facebook la Repubblica Editoria, l'Australia pronta a bloccare le notizie condivise su Facebook

Facebook ha minacciato di impedire ai suoi utenti e alle testate giornalistiche in Australia di condividere gli articoli di stampa se verrà adottato il progetto di legge che prevede il pagamento dei c ...

Facebook: niente news per utenti Australia se dovremo pagare

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Se diventasse legge la proposta australiana che vuole imporre a Facebook di pagare gli editori locali per le news che vengono condivise sul social network, la compagnia califor ...

Facebook ha minacciato di impedire ai suoi utenti e alle testate giornalistiche in Australia di condividere gli articoli di stampa se verrà adottato il progetto di legge che prevede il pagamento dei c ...(ANSA) - ROMA, 01 SET - Se diventasse legge la proposta australiana che vuole imporre a Facebook di pagare gli editori locali per le news che vengono condivise sul social network, la compagnia califor ...