Ed Sheeran è diventato papà: il cantante dà il lieto annuncio (Di martedì 1 settembre 2020) Ed Sheeran è diventato papà! A dare il lieto annuncio ci pensa lo stesso cantante sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il noto artista e la moglie Cherry hanno accolto la loro prima figlia, Lyra Antarctica Seeborn. Con l’aiuto di un fantastico team, come scrive lo stesso cantante di Shape of You, la scorsa settimana … L'articolo Ed Sheeran è diventato papà: il cantante dà il lieto annuncio proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

_bloodsangel : RT @scrivodizain: Ed Sheeran. Il nome è diventato padre di sua… - sophiespurring : RT @__harryshands: ED SHEERAN È DIVENTATO PAPÀ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - goldenhaz_ : vogliamo parlare del fatto che ed sheeran è diventato papà scusate non ho capito fermate il gioco il tempo si sta muovendo troppo in fretta - nadintomlinson_ : RT @xnoctuax: ed sheeran è diventato papà sto frignando - marcamoly : Ed Sheeran è diventato papà. La bambina si chiama Lyra Antartica ed è la primogenita del cantante. Ed Sheeran e sua… -