E' sempre mezzogiorno su Rai1 con Antonella Clerici: ecco come sarà (Anteprima Blogo) (Di martedì 1 settembre 2020) Spettacolo del mezzogiorno, ecco il sottotitolo del più celebre e celebrato programma del mezzogiorno della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il riferimento è a Pronto Raffaella con Raffaella Carrà, l'indimenticato ed indimenticabile show di Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli, partito durante l'era Brando Giordani ed Emmanuele Milano in una Rai1 potentissima. pubblicato su TVBlog.it 01 settembre 2020 07:21. Leggi su blogo

toysblogit : E' sempre mezzogiorno su Rai1 con Antonella Clerici: ecco come sarà (Anteprima Blogo) - 501_tot : RT @Pabel_61: MEZZOGIORNO DI CUOCO ?? Laggiù in PADANIA tra mandrie e cowboys c'è sempre qualcuno di troppo fra noi Ed io tutto solo ad an… - PGemelli : RT @Pabel_61: MEZZOGIORNO DI CUOCO ?? Laggiù in PADANIA tra mandrie e cowboys c'è sempre qualcuno di troppo fra noi Ed io tutto solo ad an… - filotesa : RT @Pabel_61: MEZZOGIORNO DI CUOCO ?? Laggiù in PADANIA tra mandrie e cowboys c'è sempre qualcuno di troppo fra noi Ed io tutto solo ad an… - cri0265 : RT @Pabel_61: MEZZOGIORNO DI CUOCO ?? Laggiù in PADANIA tra mandrie e cowboys c'è sempre qualcuno di troppo fra noi Ed io tutto solo ad an… -