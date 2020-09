E’ Sempre Mezzogiorno: slitta ancora il debutto di Antonella Clerici (Di martedì 1 settembre 2020) Antonella Clerici Nuovo cambio di programma in casa Clerici. Come anticipato da Davide Maggio nel corso della quotidiana diretta Instagram di seconda serata, lo show che riporterà in video la bionda conduttrice si farà attendere più del previsto. Inizialmente fissato per il 7 settembre, poi rimandato al 21, E’ Sempre Mezzogiorno dovrebbe ora vedere la luce il 28 settembre prossimo. Uno spostamento pare dovuto all’impegnativa scenografia che sta prendendo vita negli studi milanesi di Via Mecenate. L’idea, in effetti, è quella di ricreare il microcosmo della dimora campestre della Clerici che, nel progetto originario, avrebbe dovuto ospitare l’intera produzione. Non dovrebbe esserci, però, un vero e proprio orto, come pare avesse ... Leggi su davidemaggio

