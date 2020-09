È sempre mezzogiorno della Clerici slitta ancora: il motivo e la nuova data (Di martedì 1 settembre 2020) È sempre mezzogiorno non trova pace per la data di inizio. Il programma di Antonella Clerici è slittato ancora una volta, la notizia è di queste ultime ore. In realtà lo slittamento era nell’aria già da ieri sera, ma oggi ha trovato conferma. Antonella Clerici quindi dovrà aspettare ancora un po’ prima di tornare in … L'articolo È sempre mezzogiorno della Clerici slitta ancora: il motivo e la nuova data proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

AvemariaLello : RT @Pabel_61: MEZZOGIORNO DI CUOCO ?? Laggiù in PADANIA tra mandrie e cowboys c'è sempre qualcuno di troppo fra noi Ed io tutto solo ad an… - Mattiabuonocore : RT @davidemaggio: E’ Sempre Mezzogiorno: slitta ancora il debutto di Antonella Clerici - LEBBY4EVER : RT @davidemaggio: E’ Sempre Mezzogiorno: slitta ancora il debutto di Antonella Clerici - davidemaggio : E’ Sempre Mezzogiorno: slitta ancora il debutto di Antonella Clerici - MaxsoMagazine : Le ricette di è sempre mezzogiorno: Vitello tonnato con salsa allo yogurt -