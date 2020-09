Dzeko Juventus, accordo raggiunto: ma Milik frena la trattativa (Di martedì 1 settembre 2020) Dzeko Juventus – La Juve e la Roma avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in bianconero di Edin Dzeko sulla base di 10 milioni di parte fissa più due di bonus legati a presenze e rendimento. Tuttavia i capitolini devono prima trovare un sostituto del bosniaco: il nome più caldo è quello di Arkadiusz Milik, per il quale però manca ancora l’accordo con il Napoli Dzeko Juventus, le ultimissime Importanti novità sul fronte Dzeko. Secondo quanto riportato da calciomercato.it e da tuttojuve.com, la Juve e la Roma avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del “cigno di Sarajevo” alla corte di Andrea Pirlo: ai capitolini andrebbero circa 10 ... Leggi su juvedipendenza

tuttosport : #Juve, #Pirlo spinge per #Dzeko: sono ore decisive - DiMarzio : Dzeko, Milik, Under e Suarez: il punto sul giro di attaccanti che coinvolge tre squadre di #SerieA - mirkocalemme : Ieri contatto #Roma - entourage #Milik: bozza d'intesa. Al polacco andrebbe la 9 liberata da #Dzeko, per il quale l… - Marco_Evang : RT @poetanaif: @Marco_Evang #Dzeko alla #Juventus mi ricorderebbe l'insegna scarsamente autoreferenziale di un ristorante dove andai a mang… - nonodifila : RT @FabioCasalucci: #Dzeko è un attaccante che gioca molto per la squadra, alto, possente ed un ottimo goleador. Sono sicuro che per il gio… -