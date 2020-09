Dune: l'odissea nel deserto di Timothée Chalamet e le battaglie di Jason Momoa nelle nuove foto (Di martedì 1 settembre 2020) I protagonisti di Dune nelle nuove suggestive foto del film di Denis Villeneuve che svelano nuove sequenze chiave dell'adattamento. nuove foto di scena di Dune, diffuse da Empire, anticipano alcuni dei momenti chiave del film di Denis Villeneuve svelando l'odissea nel deserto di Timothée Chalamet e le abilità nel combattimento di Jason Momoa. La prima immagine, diffusa dall'account Twitter ufficiale di Dune, mostra Timothée Chalamet in azione nel ruolo di Paul Atreides che intraprende la sua personale odissea nel deserto con l'aiuto della misteriosa Chani, interpretata da Zendaya ... Leggi su movieplayer

andygoreds : @ashcoltami C’era una volta in America, Carlito’s Way, il curioso caso di Benjamin Button, American History X, Giù… - Davide_Battista : Odissea nel #Salento: cerco posto in 5 stabilimenti, #Toga #Boavista #Bahia #Dune. Lettini accalcati distanza max 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Dune odissea Dune: l'odissea nel deserto di Timothée Chalamet e le battaglie di Jason Momoa nelle nuove foto Movieplayer.it Dune: l'odissea nel deserto di Timothée Chalamet e le battaglie di Jason Momoa nelle nuove foto

La seconda foto ci offre uno sguardo ravvicinato al Duca Leto (Oscar Isaac) e al maestro d'armi Gurney Halleck (Josh Brolin) con indosso le pesanti armature degli Atreides. "Quella parte della Wadi Ru ...

La seconda foto ci offre uno sguardo ravvicinato al Duca Leto (Oscar Isaac) e al maestro d'armi Gurney Halleck (Josh Brolin) con indosso le pesanti armature degli Atreides. "Quella parte della Wadi Ru ...