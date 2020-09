Dopo 5 giorni di ricerche, trovato il corpo della 12enne dispersa nel lago di Como (Di martedì 1 settembre 2020) È stato ritrovato nel lago di Como e poi recuperato il corpo di Fatou, la ragazzina di 12 anni che nel pomeriggio del 27 agosto non era più riuscita a riemergere dall’acqua. Dopo cinque giorni di ricerche, il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a una profondità di 125 metri al largo di Abbadia Lariana (Lecco). Mentre faceva il bagno è stata trascinata via La ragazzina si trovava con la famiglia, originaria del Ghana e residente nel Monzese, sulle sponde del Lario - il ramo lecchese del lago di Como - per trascorrere qualche ora di relax. Mentre faceva il bagno insieme alla madre, entrambe si erano trovate in difficoltà: la ... Leggi su tg24.sky

MSF_ITALIA : Dopo 11 giorni dal primo salvataggio di #SeaWatch4 nel #Mediterraneo, finalmente un po' di sollievo per i 353 sopra…

PERUGIA Causa virus di ritorno, agosto è diventato il secondo mese con più casi dopo marzo: con 321 positivi (aspettando gli eventuali casi di oggi) ha superato anche aprile che si era chiuso a quota ...

Rai1: Coletta scommette sul daytime all’isegna della narrazione e del rigore informativo

La prima conferenza stampa della stagione, la prima ‘in presenza’ come si dice in gergo Covid 19, si è svolta questa mattina a Viale Mazzini nella sala degli Arazzi della Rai. Location istituzionale p ...

