Donald Trump contro l’NBA: “Ascolti crollati, football e baseball avvisati. In piedi per la nostra bandiera” (Di martedì 1 settembre 2020) Nuovo tweet al vetriolo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che torna a scagliarsi contro la NBA di basket. “La gente è stufa di guardare una lega altamente politicizzata come l’NBA – scrive su Twitter l’inquilino della Casa Bianca – Gli ascolti tv del basket stanno calando vertiginosamente e non torneranno indietro. Spero che football a baseball stiano guardando e imparando perchè la stessa cosa potrebbe accadere a loro. Restate in piedi per il nostro Paese e la nostra Bandiera”. Parole che suonano come un chiaro avvertimento verso NFL e MLB, che in parte hanno già appoggiato le proteste promosse in primis dai giocatori di basket. Il tweet di Trump People are tired of watching ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump: "Io sono l'America, Joe Biden è la Cina" L'HuffPost Gli eredi di Leonard Cohen sul piede di guerra contro Trump per l’utilizzo di "Hallelujah"

"Hallelujah" di Leonard Cohen è stata trasmessa la scorsa settimana dopo il discorso di Donald Trump, alla fine della convention del Partito Repubblicano. Gli eredi dell'artista canadese scomparso nel ...

Prima di recarsi a Kenosha, Trump giustifica il suprematista bianco che ha ucciso due persone e ne ha ferita un'altra

Donald Trump, che con lo slogan "legge e ordine" scelto dai suoi "strateghi" cerca di recuperare lo svantaggio che lo divide dal rivale Biden nei sondaggi per le presidenziali del prossimo novembre, m ...

