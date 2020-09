Docente di Napoli: “Medici di base rifiutano di fare il test Covid, folla al Frullone” (Di martedì 1 settembre 2020) NAPOLI – “Noi docenti abbiamo ricevuto una comunicazione via mail dal commissario Arcuri in cui venivamo invitati, facoltativamente, a fare il test per il Covid-19 rivolgendoci al medico di base. Il mio, ma vista la folla che c’e’ qui stamattina non solo lui, si e’ rifiutato di farmi il test”. Questo lo sfogo alla Dire di Patrizia Giannotti, docente dell’istituto tecnico tecnologico Giordani-Striano di Napoli, che stamattina si e’ messa in fila al Frullone per poter effettuare il test. Leggi su dire

sicomunicazione : New post: Docente e personale scuola all’Asl Napoli 1 per i test covid - l_salviamo : RT @Unifortunato: ?Docente UniFortunato tra i nella top100 dei giovani talenti di Forbes!?? Congratulazioni da parte di tutto l'Ateneo al Pr… - ContrastoTv : Napoli, da settembre mascherine in asili nido e scuole dell’infanzia comunali per il personale docente e non docent… - bourellygroup : ?? ASL Napoli 1 ?? È iniziato stamattina , presso il FRULLONE di Napoli ,lo screening dei test covid 19 per il corpo… - isleventur : Per sostituire un docente o bidello malato la #scuola deve attingere ad una graduatoria nazionale, cioè un istituto… -