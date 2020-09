Dl agosto: Confartigianato, allineare trattamento fiscale canoni non abitativi a quello abitativi (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Confartigianato accoglie "con favore la misura che riconosce, per un ulteriore mese, il credito d'imposta sulle locazioni: l'estensione del beneficio al canone di locazione sostenuto per il mese di giugno (o luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) contribuisce a ridurre l'incidenza dei costi fissi che gravano sulle imprese". E' quanto hanno sottolineato ieri i rappresentanti di Confartigianato intervenuti in audizione alla Commissione Bilancio del Senato sul Decreto legge agosto. Tuttavia, rilevano, "in tema di canoni di locazione, al fine di evitare che la mancata percezione dei canoni di affitto relativi a immobili non abitativi si tramuti in una ingiustificata tassazione degli stessi in capo ai ... Leggi su liberoquotidiano

