Diplomatici all’inaugurazione della fabbrica Iveco in Romania (Di martedì 1 settembre 2020) A Petresti, nella provincia Dambovita, Romania, si è svolta oggi l’inaugurazione dei lavori per la realizzazione di una fabbrica Iveco di assemblaggio camion, con la partecipazione del premier romeno Ludovic Orban, del ministro dell’economia, energia e imprenditoria, Virgil Popescu, del ministro della difesa, Nicolae Ciuca, del ministro dei trasporti, infrastruttura e comunicazioni, Lucian Bode e dell’ambasciatore di Romania in Italia, George Bologan, come riportano molti organi nazionali tra cui il Giornale Diplomatico. L’evento rappresenta un primo passo nella realizzazione della commessa aggiudicata dall’azienda italiana per fornire al Ministero romeno della Difesa Nazionale oltre 2.900 camion ad alta mobilità. Le ... Leggi su ildenaro

