Diabolik dei Manetti Bros esce il 31 dicembre al cinema: il primo poster con Luca Marinelli (Di martedì 1 settembre 2020) È uscito il primo primo Character poster dell’attesissimo Diabolik firmato Manetti Bros. Nell’immagine compare il protagonista Luca Marinelli, che stringe in mano un coltello con indosso la celebre tuta del Re del Terrore.Adattamento cinematografico del celebre fumetto di Angela e Luciana Giussani, il film sbarcherà nei cinema il 31 dicembre 2020, distribuito da 01 Distribution. Al fianco di Marinelli comparirà Miriam Leone, che interpreta il ruolo di Eva Kant, e Valerio Mastandrea, l’ispettore Ginko. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini.Il film è ambientato negli anni ’60 e Trieste sarà la Ghenf ... Leggi su huffingtonpost

