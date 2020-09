Di Maio, retroscena della Stampa: “Accordo blindato sul Quirinale” (Di martedì 1 settembre 2020) Di Maio e Zingaretti rinsaldano l’alleanza. I due leader del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico puntano ad un accordo importante. L’obiettivo è l’intesa sul nome del nuovo Presidente della Repubblica. Secondo il retroscena di Marcello Sorgi i due partiti di governo sanno come blindare la legislatura. La legge elettorale infatti potrebbe essere la mossa vincente. Quirinale, il retroscena di Sorgi Accordo tra M5s e Pd. Legge elettorale “in cambio” del Quirinale. A rivelarlo è l’editorialista de La Stampa Marcello Sorgi. Il giornalista è convinto che ci sarà una svolta per quanto riguarda la legge elettorale. Sono tanti i partiti che chiedono una nuova legge proporzionale, che riequilibri la rappresentanza in caso del ... Leggi su newspad

Tra Regionali e recessione economica sul governo si sta per abbattere la tempesta perfetta. È questo il timore che aleggia al quartier generale di Giuseppe Conte e Rocco Casalino. Un binomio che appor ...

Luigi Di Maio imita Berlusconi: va a Tripoli per riattivare l'accordo firmato tra il Cav e Gheddafi

Luigi Di Maio emula Silvio Berlusconi. Il ministro degli Esteri vanta tra i propri obiettivi quello di avviare il business per le imprese e riattivare il vecchio accordo firmato dal leader di Forza It ...

