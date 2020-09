Di Maio a Tripoli incontra Al Sarraj. “Libia snodo cruciale. L’Italia sostiene l’accordo raggiunto con Saleh per il cessate il fuoco” (Di martedì 1 settembre 2020) “L’Italia vede con favore l’accordo raggiunto con Saleh per la promozione di un cessate il fuoco e lo sosteniamo. Crediamo anche, come diciamo da sempre, che debba cessare ogni interferenza esterna”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell’incontro a Tripoli con il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Sarraj. “La Libia – ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo – per noi è un attore importante, uno snodo cruciale per costruire un nuovo modello” di sviluppo nel Mediterraneo, “con scambi commerciale fiorenti e opportunità di crescita” per tutti i Paesi ... Leggi su lanotiziagiornale

