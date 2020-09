Denise Pipitone, il ricordo a 16 anni dalla scomparsa. E il mistero ancora vivo (Di martedì 1 settembre 2020) Ricorre oggi il 16esimo anniversario della scomparsa di Denise Pipitone: dall’1 settembre 2004 la bambina, che aveva 3 anni e 10 mesi, manca all’affetto dei propri cari Sedicesimo anniversario della scomparsa di Denise Pipitone, la bambini che manca all’affetto dei propri cari dal 2004. Questi ultimi non hanno mai perso la speranza di poterla riabbracciare. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : Era il #1settembre 2004 quando la piccola Denise scomparse nel nulla. Un incubo che la famiglia vive ogni giorno se… - magdulka64 : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone e Cristina Golinucci: Un abbraccio forte alle mamme, per le quali oggi si rinnova il dolore per la lor… - PierpaoloBorrel : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone e Cristina Golinucci: Un abbraccio forte alle mamme, per le quali oggi si rinnova il dolore per la lor… - melarancya : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone e Cristina Golinucci: Un abbraccio forte alle mamme, per le quali oggi si rinnova il dolore per la lor… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone e Cristina Golinucci: Un abbraccio forte alle mamme, per le quali oggi si rinnova il dolore per la lor… -