Denise Pipitone, duro sfogo della madre: “16 anni di vigliaccherie” (Di martedì 1 settembre 2020) Sono passati esattamente 16 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba diventata simbolo di uno dei misteri più tristi della cronaca italiana. Da allora, i genitori non si sono mai dati pace. Lo dimostra oggi la madre Piera Maggio, scagliandosi nuovamente contro chi, il 1 settembre del 2004, ha rapito la sua piccola Denise. La scomparsa di Denise Pipitone 16esimo anniversario dalla scomparsa di Denise Pipitone. Il giorno in cui sparì nel nulla a Mazzara del Vallo, aveva meno di 4 anni. Oggi ne avrebbe – o ne ha – 20 e il suo volto può essere solo ricostruito approssimativamente. Quando scomparve, Denise stava giocando ... Leggi su thesocialpost

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "Sedici anni di silenzi, di non verità e di vigliaccheria!Tu, che hai rapito Denise, e i tuoi complici, siete delle m...! I bambini non si toccano!". Così su Fb Piera Mag ...