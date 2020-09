Decreto Covid, il governo pone la fiducia: Conte spacca il M5S pur di tenere le mani sui Servizi (Di martedì 1 settembre 2020) Il governo ha deciso di porre la fiducia alla Camera sul Decreto coronavirus. La mossa, che era nell’aria, ha suscitato la protesta dell’opposizione e rappresenta uno strappo nella maggioranza: il voto è stato blindato per evitare un emendamento presentato dal M5S e sottoscritto da 50 deputati. L’emendamento puntava a modificare la norma introdotta a inizio agosto con cui Palazzo Chigi, approfittando dello stato d’emergenza, cambia i meccanismi di nomina dei Servizi segreti. Si tratta di un tema delicatissimo che, come sottolineato perfino dagli ambienti della maggioranza, avrebbe richiesto un passaggio parlamentare e non un atto d’imperio del governo, che non si è premurato nemmeno di avvertire preventivamente i membri del Copasir. Tutto pur di ... Leggi su secoloditalia

repubblica : Decreto Covid, 50 M5S alla Camera contro la proroga dell'intelligence. Il governo pone la fiducia, ed è bagarre - SenatoStampa : #DecretoAgosto. I contenuti del decreto-legge del 14 agosto illustrati ieri dai relatori, sen. Errani e Manca, nel… - SecolodItalia1 : Decreto Covid, il governo pone la fiducia: Conte spacca il M5S pur di tenere le mani sui Servizi… - caeppa : RT @jacopo_iacoboni: Nel decreto Covid il governo ha inserito una norma che modifica la legge sui servizi segreti del 2007, prorogando di 4… - pier2856 : RT @jimmomo: ?? Dunque, alla Camera il governo ha posto la fiducia sul decreto Covid (40 emendamenti) per scansare il siluro lanciato dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid Decreto Covid, 50 M5S alla Camera contro la proroga dell'intelligence. Il governo pone la fiducia, ed è bagarre la Repubblica Sace, il tesoretto conteso da 20 miliardi: l’altra partita fra Pd e 5Stelle

Vale un tesoro, è il caso di dirlo, la Sace che sta per passare dalla Cassa depositi e prestiti guidata da Fabrizio Palermo sotto il cappello (azionario) del ministero dell’Economia di Roberto Gualtie ...

Alitalia, rosso di 430 milioni nel primo semestre (ma fa meglio della media europea)

Alitalia ha chiuso i primi sei mesi di quest’anno con un rosso di 430 milioni di euro a causa del coronavirus, più dei -250 milioni di un anno fa. Nello stesso periodo ha trasportato quasi 3,6 milioni ...

Vale un tesoro, è il caso di dirlo, la Sace che sta per passare dalla Cassa depositi e prestiti guidata da Fabrizio Palermo sotto il cappello (azionario) del ministero dell’Economia di Roberto Gualtie ...Alitalia ha chiuso i primi sei mesi di quest’anno con un rosso di 430 milioni di euro a causa del coronavirus, più dei -250 milioni di un anno fa. Nello stesso periodo ha trasportato quasi 3,6 milioni ...