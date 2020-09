Decreto agosto, Confindustria dura con il Governo: risposta all’emergenza ancora inadeguata (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Visione di fondo assente, risposta alla crisi da Coronavirus non ancora adeguata e divieto di licenziamento di “dubbia utilità”. È una posizione piuttosto critica verso l’operato dell’esecutivo quella presentata da Confindustria in audizione al Senato sul Decreto agosto. “Gli interventi d’urgenza adottati dal Governo – ha dichiarato la Direttrice Generale dell’associazione degli industriali italiani, Francesca Mariotti – pur cercando di rispondere a pressanti istanze di ordine economico-sociale e nonostante le ingenti risorse complessivamente stanziate (circa 100 miliardi), non delineano ancora una risposta adeguata alle esigenze congiunturali e a quelle di ripresa e ... Leggi su quifinanza

