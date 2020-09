De Vrij: “Un peccato non aver vinto l’Europa League. De Ligt? Abbiamo passato insieme le vacanze” (Di martedì 1 settembre 2020) Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale olandese a Nos dove si prepara per le gare di Nations League. Queste le parole dell’olandese: “Ho sempre pensato di poter essere utile qui. Negli ultimi anni ho giocato meno ma adesso ci sono maggiori possibilità. Devo sempre farmi trovare pronto di fronte al nuovo ct. Faccio sempre del mio meglio perché scelga me e non qualcun altro. Abbiamo giocato tutta l’estate e possiamo riposare solo per una settimana perché tra poco si riparte di nuovo. De Ligt? Abbiamo passato le vacanze insieme in Sardegna. Sta bene, si riprenderà presto. Koeman? È un peccato per tutta la squadra. Il nostro percorso si stava sviluppando nel ... Leggi su alfredopedulla

