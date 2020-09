Daytime Rai1, Coletta "5 volti per tempi fragili" (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 01 SET - "Questo Daytime è per me lo specchio del Paese in questo momento: ci aspettano un autunno incerto, tempi fragili e appuntamenti importanti dalla scuola al referendum all'... Leggi su corrieredellosport

Raiofficialnews : “I volti del nuovo daytime di #Rai1 sono rappresentazione contemporanea del #ServizioPubblico”. @StefanoColetta2, d… - gianlu_79 : RT @Raiofficialnews: “I volti del nuovo daytime di #Rai1 sono rappresentazione contemporanea del #ServizioPubblico”. @StefanoColetta2, dire… - niccolo_fabbri : #Coletta presenta il daytime di #Rai1: 'Questi volti possono dare risposte sobrie ed eleganti, mettendosi al serviz… - cheTVfa : Presenti alla conferenza stampa di oggi #MonicaGiandotti, #MarcoFrittella, #EleonoraDaniele, #SerenaBortone e… - cheTVfa : #Coletta presenta il daytime di #Rai1: 'Questi volti possono dare risposte sobrie ed eleganti, mettendosi al serviz… -