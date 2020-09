Daytime Rai 1, Stefano Coletta 'Ho scelto cinque volti che rappresentano il vero servizio Pubblico'. Slitta Antonella Clerici (Di martedì 1 settembre 2020) . Dal 7 settembre si riparte con i tradizionali programmi della fascia ... Leggi su leggo

YolBlog : #DAYTIME AUTUNNO #RAI1 - le novità dei #programmiTV con #Unomattina, Storie Italiane, Oggi è un altro giorno,… - Teleblogmag : Conferme ma anche novità anche nella conduzione degli storici programmi. Grande attesa per la Bortone. Iscriviti al… - SpettacoloMania : Presentato questa mattina il nuovo #DayTime di @RaiUno vi raccontiamo tutto qui, anzi, ve lo raccontano direttamen… - see_lallero : RT @GalantoMassimo: Qui la diretta della conferenza stampa (se regge la mia connessione, visto che la Rai non ne dispone - POLEMICAAAAA)… - niccolo_fabbri : @GalantoMassimo Per chi volesse c'è anche in streaming oggi -