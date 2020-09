“Daniele Scardina in palestra con il Covid”: l’ex di Diletta Leotta replica così alle polemiche (Di martedì 1 settembre 2020) Il pugile Daniele Scardina è tra i numerosi vip risultati positivi al Covid al rientro dalle vacanze in Sardegna: l’ex fidanzato di Diletta Leotta è asintomatico e ha scoperto di aver contratto il virus solo grazie ai serrati controlli effettuati settimanalmente dalla produzione di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 a cui parteciperà dalla metà di settembre. Prima di avere la notizia però, ha continuato la sua solita routine, frequentando alcuni locali e anche una palestra del quartiere Prati a Roma, dove si è allenato in almeno due occasioni, come riferisce Il Messaggero. Scardina era potenzialmente già infetto e nella palestra è entrato in contatto con altri clienti oltre che, ... Leggi su ilfattoquotidiano

