Daniela Martani perde il lavoro: "Mi hanno lasciato a casa per le mie posizioni sul Covid" (Di martedì 1 settembre 2020) Francesca Galici Daniela Martani non lavorerà più a Radio Kiss Kiss: dopo tre anni l'emittente non le rinnova il contratto per le sue posizioni sul Covid, da molti considerate negazioniste Ancora una polemica social per Daniela Martani, che su Twitter ha annunciato di non lavorare più per Radio Kiss Kiss. Dopo diversi anni di collaborazione, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello, pasionaria dell'Alitalia, e oggi attivista su più fronti, dichiara di essere stata esclusa dall'emittente per le sue posizioni in merito al Covid. La denuncia di Daniela Martani arriva da Twitter, dove la 47enne è molto attiva con le sue battaglie. L'ex gieffina ha dichiarato pubblicamente ... Leggi su ilgiornale

