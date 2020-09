Dall’Inghilterra: a Messi 700 milioni per cinque anni. Tre al Manchester City e due al NYC (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo quanto scrive il Daily Record, Lionel Messi si sarebbe accordato per firmare un contratto di cinque anni con il gruppo del Manchester City per 700 milioni di euro. L’idea è di giocare per tre stagioni con il City e poi passare al New York City Football Club per altri due anni. Secondo una vicina alla famiglia dell’argentino, a Messi sarebbe stata offerta una partecipazione azionaria nel gruppo, ma l’argentino preferirebbe essere remunerato in contanti. L'articolo Dall’Inghilterra: a Messi 700 milioni per cinque anni. Tre al Manchester City e due al NYC ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Dall’Inghilterra: a Messi 700 milioni per cinque anni. Tre al Manchester City e due al NYC Il Daily Record scrive d… - dariocurcio5 : Indiscrezione dall'Inghilterra. Proposta choc del #ManchesterCity di #Guardiola: 500mln di euro in 5 anni per… - Triplete12 : RT @giovibenvenuto: #Messi-#Barcellona: i blaugrana potrebbero portare la superstar argentina davanti a un tribunale civile e/o sportivo. A… - Internews1908it : RT @giovibenvenuto: #Messi-#Barcellona: i blaugrana potrebbero portare la superstar argentina davanti a un tribunale civile e/o sportivo. A… - vivoperlinter : RT @giovibenvenuto: #Messi-#Barcellona: i blaugrana potrebbero portare la superstar argentina davanti a un tribunale civile e/o sportivo. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inghilterra Messi