Dall’Argentina: accordo tra Higuain e l’Inter Miami di Beckham (Di mercoledì 2 settembre 2020) Come raccolto dall’Argentina dai colleghi di TyC Sport, Gonzalo Higuain ha trovato l’accordo di massima con l’Inter Miami di David Beckham. Si lavora per trovare l’intesa sulla buonuscita prima di volare in MLS dove ritroverà Matuidi. E’ finita dunque l’esperienza in bianconero, per lui un contratto multimilionario fino al 2022. Con l’addio del Pipita ormai imminente, la Juve ora può affondare sull’attaccante in entrata, per Suarez le quotazioni sono in crescita ormai ai margini del nuovo progetto Barça targato Koeman, e aspetta le decisioni su Dzeko. Foto: Juve twitter L'articolo Dall’Argentina: accordo tra Higuain e l’Inter Miami di Beckham proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

