Dagli USA qualcosa si muove contro la dittatura egiziana. Una lettera importante firmata da 38 membri del Congresso americano (Di martedì 1 settembre 2020) Se vincerà le elezioni Biden forse qualcosa in Egitto cambierà, questa è la speranza di molti, stante il fatto che il candidato dei democratici ha scritto nero su bianco chiaramente che l'assegno in bianco per la dittatura egiziana non ci sarà più. Dopo la condanna a 15 anni nei confronti di Bahey el-Din Hassan, si muove qualcosa di importante nuovamente dall'America. Con firme eccellenti. Come quella di Adam Smith (D-Wash.),Presidente della Commissione per i servizi armati della (...) - Tribuna Libera / USA, Democratici Americani, Egitto, Biden John, Giulio Regeni Leggi su feedproxy.google

Troglotrading : @MaurilioVitto @lauranaka @finanza_online @pelias01 @Barbaga3Gaetano @EugenioCardi @carloalberto @gusbaratta… - sole24ore : Le politiche di Trump mettono a rischio i 15 miliardi di rette pagate dagli studenti cinesi. Le restrizioni sui vis… - annac82 : Dagli USA qualcosa si muove contro la dittatura egiziana. Una lettera importante firmata da 38 membri del Congresso… - doveinvestire1 : Con il mese di settembre riparte l'appuntamento giornaliero con le analisi preparate dagli analisti di @activtrades… - AppleRetweetBot : RT @MarketWall_ITA: ??#WallStreet Seduta contrastata in USA dove il #DowJones chiude il miglior agosto dal 1984 (+7,6% mensile) e lo #SP500… -

Ultime Notizie dalla rete : Dagli USA Made in Italy, la minaccia in arrivo dagli USA. Sardegnagol - la testata delle politiche giovanili in Sardegna Cina frena, ma TikTok ha scelto l'acquirente per gli Usa

dagli scambi commerciali alla nuova legge per la sicurezza nazionale imposta a Hong Kong, passando per le nuove tecnologie. E proprio su questo capitolo si sta consumando l'ultimo braccio di ferro fra ...

La pandemia dello statalismo

“In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo”. La battuta di Giuseppe Prezzolini rischia di essere oggi più vera che mai, e non solo nel nostro ...

dagli scambi commerciali alla nuova legge per la sicurezza nazionale imposta a Hong Kong, passando per le nuove tecnologie. E proprio su questo capitolo si sta consumando l'ultimo braccio di ferro fra ...“In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo”. La battuta di Giuseppe Prezzolini rischia di essere oggi più vera che mai, e non solo nel nostro ...