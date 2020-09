Da Torino: "Izzo, l'agente incontra il Napoli! E' il club preferito del difensore" (Di martedì 1 settembre 2020) Armando Izzo, classe '92, può lasciare il Torino. Il difensore costa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Leggi su tuttonapoli

L'edizione odierna di TuttoSport parla di Armando Izzo, difensore napoletano di proprietà del Torino. "Il granata che ha perso momentaneamente la Nazionale vorrebbe una squadra che disputi le coppe eu ...Domani si apre ufficialmente il mercato, che però in realtà è cominciato da tempo, e la Lazio è sempre al punto di partenza. O quasi. Non è a quota zero, ma tra gli acquisti ritenuti fondamentali da S ...