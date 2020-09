Croce Rossa Italiana: nostro impegno anche in Aeroporto Fiumicino (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Fiumicino, cosi’ come tutti gli altri aeroporti d’Italia e’ stato l’avamposto delle attivita’ delle volontarie e dei volontari della Croce Rossa Italiana nella lotta al Covid-19. Da quel momento, la Croce Rossa non se n’e’ mai andata dal grande hub e oggi presiede, grazie al nostro personale medico e paramedico, un nuovo servizio a tutela della salute e della sicurezza pubblica. L’enorme spazio consentira’ infatti un campionamento importante, effettuato in tutta sicurezza.” “Continua il nostro impegno, insieme alle Istituzioni, per riuscire a contenere e sconfiggere il virus. Ringrazio tutti i nostri operatori sanitari impegnati, fonte di orgoglio per ... Leggi su romadailynews

LaStampa : La Croce Rossa di Modena piange Gerry, il cane che trovava le persone scomparse @fulviocerutti - IlContiAndrea : #ILoveBeirut è il concerto di beneficenza che #Mika terrà il 19 settembre e sarà trasmesso in live streaming su You… - crocerossa : ?? Aggiungere qualche prodotto in più alla propria spesa per aiutare chi vive in difficoltà a causa del #Covid19 con… - Waffel44 : @Nonnohyunmrd Ma sì meglio raccattare cuori con i casi umani, sparare quindi sulla croce rossa e andare sul sicuro bravi???? - omoerecto : @Fafalla91 @Defcon1979 Passerei le giornate in croce rossa ad aiutare. Che meraviglia. Probabilmente farei diritto… -