Crisanti a La7 racconta il tampone low cost: “Quello che usiamo a Padova ci costa 2 euro e mezzo. È autoprodotto e molto affidabile” (Di martedì 1 settembre 2020) “Il modello che abbiamo a Padova riduce drammaticamente i costi dei test e aumenta la produttività. Abbiamo fatto i calcoli e un tampone in ospedale ci costa 2 euro e mezzo“. Lo ha spiegato il virologo Andrea Crisanti, professore dell’Università di Padova, intervistato a In Onda su La7, dove ha illustrato nel dettaglio il sistema di tamponi utilizzato a Padova. L’abbattimento dei costi, spiega Crisanti, è dovuto a un diverso utilizzo dei reagenti. “I reagenti vengono progettati e sintetizzati tutti insieme e non in singoli pacchetti. Vengono progettati da noi e prodotti in quantità gigantesche a prezzi bassissimi. Noi infatti non abbiamo mai ... Leggi su ilfattoquotidiano

