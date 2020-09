Crioterapia nei bidoni? Il Napoli chiarisce tutto (Di martedì 1 settembre 2020) CASTEL DI SANGRO, L'Aquila, - " È imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare Crioterapia utilizzino bidoni dell'immondizia, senza ... Leggi su corrieredellosport

repubblica : Napoli: crioterapia nei bidoni dell'immondizia, l'ironia del web - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Crioterapia nei bidoni per i calciatori, la spiegazione del Napoli: 'Lo fanno molte squadre'… - eeeeleanor11 : Guardate non so se sia peggio la crioterapia nei bidoni della spazzatura o nell’acqua di quel colore lì - Hellastory : questa storia della crioterapia nei bidoni dell'immondizia è molto intrigante. Allora chiediamo a @HellasVeronaFC s… - TheElaima : RT @antonio_gaito: La polemica social sulla crioterapia nei bidoni mi mancava, ma per alcuni era ghiotta l’occasione di associare subdolame… -