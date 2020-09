Covid Italia, bollettino oggi 1 settembre: 978 nuovi casi, 8 morti. Terapie intensive sopra 100 (Di martedì 1 settembre 2020) La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 1 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 978. Otto i morti. I tamponi effettuati sono 81.050 mila, in... Leggi su ilmessaggero

