Covid Italia, bollettino oggi 1 settembre: 978 nuovi casi, 8 morti (81 mila tamponi). Lombardia in testa. Terapie intensive su: +13 (Di martedì 1 settembre 2020) La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 1 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 978. Otto i morti. I tamponi effettuati sono 81 mila. Si... Leggi su ilmessaggero

MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 31 agosto: - Palazzo_Chigi : Per combattere il Covid-19 c'è bisogno del contributo di tutti, scarica anche tu l'app Immuni:… - DiMarzio : #Italia #Under21 | Un calciatore positivo al Covid e un altro venuto a stretto contatto non ammessi al ritiro - BarillariDav : Esiste in Italia una dittatura sanitaria, che parla con una sola voce e non accetta confronto. Esiste un'unica narr… - crisj66 : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus #1Settembre Casi +978 (270.189**+0,36%) Guariti +291 (207.944 -0,14%) Deceduti +8(35.491 +0,… -