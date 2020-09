Covid: il vaccino di Sanofi per forme gravi non ha fornito risultati positivi (Di martedì 1 settembre 2020) Il laboratorio francese Sanofi ha annunciato questa mattina che il test clinico internazionale di fase 3 denominato Kevzara, studiato per il trattamento di forme gravi di Covid-19, non ha fornito risultati positivi. Il test di fase 3, cioè la tappa relativa a test di massa, «non ha raggiunto il criterio di valutazione principale né quello secondario nella … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Di seguito vi propongo un ottimo articolo, a mio giudizio, di Alessandro Visca pubblicato su "Medico e Paziente" che merita di essere letto. Oggi sappiamo che il vaccino è l'unica arma per combattere ...

Coronavirus: università Verona, al via sperimentazione primo vaccino tutto italiano

A Verona è pronta la sperimentazione di un vaccino completamente italiano contro il Covid 19. Ad annunciarlo è stato il rettore dell'università scaligera Pier Francesco Nocini, nel corso di una confer ...

