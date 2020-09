Covid, Fontana e Salvini difendono l’operato della Lombardia: “Fatto più del necessario, la storia dirà la verità” (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, Fontana: “La Lombardia ha fatto più del necessario”. Salvini: “La storia gli darà ragione” Durante l’emergenza Coronavirus, la regione Lombardia “ha fatto più del necessario”: lo ha dichiarato il governatore lombardo Attilio Fontana nel corso di un comizio della Lega organizzato a Saronno in occasione dell’apertura della campagna elettorale di Alessandro Fagioli, sindaco uscente e ricandidato per le elezioni 2020. L’intervento di Fontana è stato anticipato da quello del leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha difeso a spada tratta Fontana, chiamandolo accanto a sé ... Leggi su tpi

